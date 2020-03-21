Заболевшая коронавирусом инфекционист призналась в нарушении режима самоизоляции

Ставрополь, 21 марта. Заболевшая коронавирусом инфекционист из Ставропольского края Ирина Санникова призналась в нарушении режима самоизоляции. Врач отметила, что не сообщила руководству о поездке в Испанию и не соблюла режим карантина.

«Я виновата», — сказала Санникова.

Она добавила, что чувствует себя плохо.

«Газета.ru» сообщает, что у всех контактировавших с Санниковой возьмут анализы. Эти люди будут находиться под наблюдением врачей.

Известно, что женщина контактировала с 11 иностранными студентами, а также с сотрудниками кафедры. За допущенное нарушение карантина ей может грозить уголовная ответственность.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани в последний день 2019 года. К настоящему моменту от опасной болезни умерло почти 13 тысяч человек. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Италии и Испании. ВОЗ объявила о пандемии.

В России зафиксировано 306 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов нет.

Ранее сообщалось о решении Сирийской Арабской Республики прекратить международное авиасообщение. Последний рейс из Москвы в Дамаск будет выполнен в воскресенье. К настоящему моменту в Сирии не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Дамаск принял жесткие ограничительные меры. В стране не работают кинотеатры, кафе, рестораны и другие места массового скопления людей.

На Украине в связи с пандемией коронавируса в большинстве городов также закрыты заведения общественного питания. Существенно ограничена работа общественного транспорта. Прекращено международное авиасообщение.