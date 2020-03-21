حصاد أخبار سوريا في 21 مارس/آذار: اختطاف متطوعين من الهلال الأحمر في سوريا وطيران حربي مجهول يقصف قوات إيرانية في دير الزور وحمص

سوريا. الجماعات الإرهابية تقصف الجيش السوري 4 مرات في حلب واختطاف متطوعين من الهلال الأحمر في سوريا

روسيا ترصد 4 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مركز المصالحة بين أطراف النزاع في سوريا أن مسلحين أطلقوا النار 4 مرات على الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الليلة الماضية.

ولم يرصد أي خرق للهدنة من طرف الجماعات غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا، وفي الوقت نفسه، تم رصد 4 خروقات من طرف «جبهة النصرة» الإرهابية (المحظورة في روسيا) في كفر تعال وعاجل وأورم الصغرى بمحافظة حلب

وأضاف المركز أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في عدة طرق في محافظة حلب، وقامت قوات الجيش الجوية بجولات جوية على مسار: مطار متراس - عين عيسى - محمودية - مطار كويريس - مطار متراس

اختطاف متطوعين من الهلال الأحمر السوري في إدلب

اختطف عناصر من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في محافظة إدلب السورية متطوعين من الهلال الأحمر العربي السوري

وكشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحمد كاظم عن الحادثة قائلا "اختطف المسلحون المتطوعين لمنع إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

وأضاف كاظم "جبهة النصرة في إدلب اختطفت موظفي الهلال الأحمر السوري للاستيلاء على المساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول إلى السكان المدنيين"

وأشار كاظم إلى أن المعتقلين موجودين في سجن إدلب المركزي

طيران حربي مجهول يقصف قوات إيرانية في دير الزور وحمص

شنت طائرة مجهولة عدة غارات جوية على الجزء الشرقي من محافظة حمص، واستهدفت كتائب إيرانية وعراقية "حزب الله" و"الحشد الشعبي" في محيط مدينة تدمر وصحراء بادية السخنة

بالإضافة إلى ذلك، فقد هاجمت طائرات مجهولة القاعدة الإيرانية "الإمام علي" بالقرب من قرية الهري شرق مدينة البوكمال. وأصيبت القاعدة بأضرار بالغة، ولكن لم ترد تقارير عن إصابة جنود، ونفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تورطه في الهجوم على المواقع التابعة لإيران

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تركيا تنفذ دوريات على الطريق السريع «M4» في إدلب بشكل مستقل

رصدت دورية تركية على الطريق السريع »M4« الواصل بين حلب واللاذقية، وذلك بحسب موقع مسار برس، وتوجهت القافلة إلى المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة أريحا، حيث كان هناك اعتصام من قبل مؤيدي المسلحين لليوم التاسع

ويذكر أن هذه هي ثالث دورية للقوات المسلحة التركية في المنطقة، حيث يرفض المتظاهرون السماح للدوريات الروسية بالذهاب إلى هذه الأقسام من «M4«، التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، كما أقامت القوات التركية عدة قواعد جديدة بالقرب من قرية ترنبة ومدينة مصيبين