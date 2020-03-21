Пациент больницы в Коммунарке рассказал о жизни в карантине

Москва, 21 марта. 18-летний житель Москвы Иван рассказал Федеральному агентству новостей об условиях лечения в больнице в Коммунарке, куда госпитализируют всех столичных пациентов с подозрением на COVID-19. Молодой человек, находящийся на карантине, оценил отношение персонала, гигиену и организацию питания.

В начале марта Иван прилетел из США, а через две недели почувствовал себя плохо. У него появился кашель, поднялась температура, стало тяжело дышать. Родные молодого человека сразу же вызвали скорую помощь, медики приняли решение о госпитализации. В настоящее время он находится в больнице, однако состоянием медучреждения он доволен.

«Очень приветливый персонал, каждый день моют полы, протирают пыль, где она может скапливаться. Возможно, с дезинфекторами. Кормят пять раз в день, правда все практически не соленое, но, может быть, они специально так делают», – пояснил он в беседе с корреспондентом ФАН.

При этом молодой человек отметил, что сам он не ест мясо и питается тем, что ему привозят родственники. Однако, по словам его соседа, еда вкусная.

В настоящее время всех граждан, у которых обнаруживается подозрение на коронавирус, принудительно помещают на карантин в закрытую больницу. Госпитализированный россиянин пояснил, что считает данные меры необходимыми. При этом он отметил, что никакой паники не испытывает.

«Ну, это называется гражданской ответственностью. Я понимаю, что это необходимая мера, чтобы вирус не распространялся. Лично у меня никакой паники нет, потому что я не знаю из-за чего паниковать», – пояснил Иван.

Он также рассказал об условиях, в которых содержатся больные. По словам молодого человека, передвижение их ограниченно холлом и палатами.

«Здесь есть холл, который соединяет три палаты, в него можно выйти допустим по телефону поговорить, а в коридор выходить уже запрещено», – рассказал он корреспонденту ФАН.

На данный момент у Ивана уже взяли два анализа из трех необходимых. Последний анализ должны взять на 10-й день. Если все они окажутся отрицательными, его отпустят домой.

Напомним, ранее заразившийся коронавирусом после поездки в Испанию россиянин Виталий рассказал о том, как проходит лечение в Коммунарке. Он пояснил, что врачи ходят по больнице в масках и специальных защитных костюмах. В палаты они заходят 1-2 раза в день.

Обустройством палаты Виталий тоже остался весьма доволен. В ней есть удобная, регулируемая кровать с пультом, телевизор, радио, кондиционер, бесплатный WI-FI и собственная душевая с туалетом.