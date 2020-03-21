Сирия приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса

Дамаск, 21 марта. Сирия приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава министерства транспорта САР Али Хамуд.

В воскресенье из Москвы в Дамаск самолет выполнит последний рейс перед закрытием границ.

«Последний рейс прибудет из Москвы завтра, после этого будут приостановлены все рейсы из Сирии и в страну», — передает радиостанция Sham FM.

К настоящему моменту в Сирии не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Дамаск ввел жесткие ограничительные меры. В стране закрыты кафе, бары, рестораны, музеи, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Опасная болезнь быстро вышла за пределы Поднебесной. К настоящему моменту от коронавируса умерли более 12 тысяч людей по всей планете.

«Газета.ru» сообщает, что в Москве зафиксировано 137 случаев заболевания коронавирусом.