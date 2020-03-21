Боевики в Сирии обстреляли провинции Латакия и Хама

Дамаск, 21 марта. Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Глава ЦПВС РФ напомнил, что с 6 марта в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня. На протяжении суток подконтрольные Турции боевики не нарушали перемирие. В то же время, четыре обстрела зафиксированы в провинциях Латакия и Хама. Огонь открывали боевики запрещенных в России организаций «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана».

Журавлев добавил, что ЦПВС продолжает оказывать всестороннюю помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии.

На протяжении минувших суток гуманитарные акции не проводились. Всего за время урегулирования конфликта в САР было проведено 2416 гуманитарные акции.

Контр-адмирал также сообщил, что военная полиция РФ продолжила патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо.

16 марта Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в провинции Идлиб. Об этом писала RT.