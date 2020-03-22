Сирия, 22 марта. Сирийская армия провела воздушную разведку с помощью БПЛА над позициями террористов в Идлибе. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики застрелили мирного жителя. Турция направила конвой бронетехники к наблюдательным пунктам на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе провели разведку над позициями террористов с помощью БПЛА; в Ракке потеряли двух военнослужащих.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на блокпост сирийской армии в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): арестовали десять мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и застрелили гражданского.

Международная коалиция: провела патрулирование в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре приняла участие в рейде в городе Шхиль.

ВС Турции: направили конвой подкрепления и бронетехники в Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль произошло боестолкновение между патрулем «Демократических сил Сирии» (SDF) и местными жителями, как передает Telegram-канал Warjournal. Причина конфликта не приводится. Курдские боевики в ответ открыли огонь по мирным жителям, в результате чего на месте скончался один мужчина. Чтобы нормализовать обстановку, с базы коалиции под поселком Аль- Басра в Шхиль прибыло два ударных вертолета ВВС США АН-64 типа «Апач» ВС США, а также подкрепление для SDF. В ходе операции в городе были задержаны десять жителей, которых объявили зачинщиками конфликта.

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в Идлибскую зону деэскалации прибыл еще один конвой подкрепления турецкой армии. На этот раз в провинции на трассе М4 была замечена автоколонна, в состав которой вошли несколько десятков единиц тяжелой техники. Конвой направился на юг провинции, где сосредоточены наблюдательные пункты ВС Турции. Всего с момента вступления в силу режима прекращения огня 6 марта, Анкара направила в Идлиб около 1440 транспортных средств, танков и бронированных автомобилей. Число турецких солдат, которые были переброшены в Идлиб и Алеппо, достигло 9650 человек.

По информации подконтрольного вооруженным группировками Telegram-канала OGN-News, в воздушном пространстве над склонами горы Джебель-аль-Завия был замечен БПЛА сирийской армии, который проводил разведку над позициями «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. В ответ боевики открыли огонь по беспилотнику, но сбить его им не удалось.

Провинция Ракка

Двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были убиты и еще четверо ранены в результате нападения неизвестных боевиков, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщает портал Baladi News, группа неизвестных открыла огонь по блокпосту армии в поселке Ганем-Али. Нападающие сумели скрыться в неизвестном направлении до того как в район прибыло подкрепление САА.

Провинция Хасака

Курдские боевики обнаружили в ходе рейда самодельную бомбу, установленную в ходе рейда в городе Хасака. Как передал портал Euphrates Post, курды не сумели самостоятельно обезвредить бомбу и подорвали ее подальше от людей, как сообщает пресс-центр сил безопасности SDF «Асайиш». Предполагается, что СВУ было установлено террористами «Исламского государства», которые укрываются в подконтрольных курдским боевикам поселениях под видом мирных жителей.

Источник также сообщил, что патруль международной коалиции из нескольких бронированных пикапов был замечен у города Аш-Шаддади, где расположена одна из крупнейших баз ВС США в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.