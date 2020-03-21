ФСБ провела операцию по задержанию террористов в Уфе

Уфа, 21 марта. Спецоперацию по задержанию террористов провели в Уфе. Сообщается, что задержание прошло при въезде в город. Правоохранители располагали данными, что злоумышленники могут перевозить взрывчатку в автомобиле.

«В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — цитирует РИА Новости собственный источник.

Официальная информация к настоящему моменту не обнародована.

Ранее в Москве мужчина был задержан за убийство супруги и ее родителей. Об этом сообщала «Газета.ru». Издание отмечает, что мужчина сам вызвал правоохранителей и позвонил своим родителям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство двух и более лиц».

Также сообщалось, что на Кубани мужчина три раза ударил неприятеля ножом.