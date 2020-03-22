Путин встретился с крымчанами. Тема недели. ФАН-ТВ

Крым — наш. Лишний повод напомнить миру об этой железобетонной истине — шестилетие подписания исторических документов о воссоединении полуострова и Севастополя с большой российской семьей. Очередную годовщину воссоединения президент Владимир Путин встретил вместе с крымчанами. Поговорил по душам с общественностью и руководством, наградил строителей теперь уже легендарного Крымского моста.

Правда, масштабный праздничный концерт с размахом той памятной первой «Крымской весны» пришлось отменить из-за коронавируса. И в Крыму, и в Севастополе введены меры повышенной готовности в связи с мировой пандемией. Для въезда иностранцев закрыта граница с Украиной. Создан запас продовольствия и лекарств. Организован ликбез для населения.

Глава региона Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту лично: подтвержденных случаев заражения Covid-19 пока нет. Однако здесь привыкли отражать атаки вирусных вбросов и западных фейк-ньюс еще с 2014 года, когда на всенародном референдуме крымчане и севастопольцы почти единогласно проголосовали за возвращение в родную гавань.

В полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. И со слезами радости кинулись в объятия Родины. Из Незалежной, где произошел вооруженный госпереворот, бежали без оглядки: от оголтелого шабаша на Майдане под американскую дудку, от бандеровских палачей, устроивших Одесскую Хатынь и кровопролитную войну в Донбассе. Такое хочется забыть навсегда, как страшный сон.

«Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода», — уверен Владимир Путин, президент России.

Ни Россию, ни новые субъекты страны огромной — Крым и Севастополь — не смогли запугать пресловутыми санкциями ни дядюшка Сэм, ни его подруга — старушка Европа. Да и периодические попытки Украины затянуть старую песню о навсегда утраченных территориях, кстати, исконно российских, похоже, всерьез уже не воспринимают даже в американском Госдепе. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно». За 20 лет Киев довел райский полуостров до ручки, и только после избавления от украинского гнета местная экономика вздохнула с облегчением.

Благодаря целевой федеральной программе «новички» органично влились в экономическое пространство России. Сотни миллиардов рублей были направлены на модернизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. Не за горами запуск четырехполосной трассы федерального значения «Таврида».

На зависть всему миру полуостров соединил с материковой частью России 19-километровый исполин, Крымский мост, самый протяженный в Европе. Два в одном: автомобильный и железнодорожный, он уже стал визуальным символом воссоединения России и Крыма. Тех, кто эту сказку сделал былью, Владимир Путин наградил орденами и золотыми звездами Героя Труда.

«Я очень рассчитываю на то, что с его полноценным функционированием, ситуация в Крыму будет продолжать меняться в лучшую сторону. «Это создаст хорошие условия для развития экономики, социальной сферы, понятно почему, объяснять не нужно: все легче и, надеюсь, дешевле будет доставляться сюда, легче будет людям сюда добираться со всей территории огромной России, и легче будет жить крымчанам, севастопольцам», — считает президент России.

Шесть лет спустя очевидцы «крымской весны» стали свидетелями грандиозных перемен. Современные воздушные ворота Крыма — новый аэропорт за два года принял 10 миллионов пассажиров, энергетическая революция, создание независимой системы водоснабжения, газификация, существенный рост промышленного производства, увеличение зарплат и пенсий, строительство новых школ, детсадов и больниц, небывалый расцвет туризма (больше семи миллионов гостей в год) — Крым не узнать!

И за это не грех поднять бокал местной «Массандры» вместо бургундского: на крупнейшем винном заводе Крыма вовсю идет модернизация. А, значит, можно говорить и о скорой капитуляции импортных сухих и игристых напитков. И это только начало. Предстоит сделать немало. А фронт работ определят сами крымчане и севастопольцы.

На встрече с Владимиром Путиным они говорили о том, что волнует всех россиян: не перенесут ли дату голосования по поправкам к конституции из-за коронавируса. Президент пообещал: будет сделано все, чтобы избежать угрозы для здоровья россиян.

Обсуждали и сами изменения в основной закон. Российский лидер напомнил об ужесточении критериев для высших должностных лиц, в частности для кандидатов на президентский пост. Они должны будут постоянно проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства и активов за рубежом. Но крымчане в данном вопросе — исключение из правил.

«Есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается. Но это, как юристы говорят, «покушение с негодными средствами». «Если внимательно читать текст, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение», — сказал Путин.

Прозвучала и местная повестка. Главврач городской больницы Севастополя Валентина Гавриляк попросила выделить федеральные средства на строительство нового корпуса. Президент обещал помочь.

Поддержку из Москвы получит и государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Его директор Елена Морозова рассказала о необходимости укрепления береговой линии уникального памятника истории. Обратились к Путину и с просьбой включить в национальный проект «Культура» реконструкцию музея-панорамы обороны Севастополя.

В год памяти и славы Путин поддержал предложение дать статус ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя, благодаря которым были спасены десятки раненых. Глава государства пообещал оказать содействие и в проведении форума «Таврида» на полуострове. Отвечая на вопрос об отсутствии транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией, наш президент отметил, что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает целесообразной и полезной для себя».

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков — в этом все дело», — уверен Путин.

Тем не менее российский лидер выразил надежду на то, что вопрос авиасообщения Белоруссии с Крымом будет рано или поздно решен, и объяснил, что Союзное государство объединяет все-таки два разных субъекта международного права. И у каждого может быть независимая точка зрения по той или иной ситуации. Минск, действительно, официально не признал Крым российским, однако Александр Лукашенко заявлял, что полуостров де-факто принадлежит Москве, и Киев уже никогда не сможет его вернуть себе. И в этом правда. Даже оппоненты России вынуждены согласиться: решение крымчан стать частью «священной державы» и «любимой страны», как поется в государственном гимне России, не обсуждается.