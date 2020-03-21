Оппозиционеры ставят под угрозу жизни россиян, выводя людей на митинги

Москва, 21 марта. Представители оппозиции в России выводят людей на митинги, несмотря на то, что их участники могут пополнить группу риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Так, например, очередные митинги в регионах организует бывший кандидат в Мосгордуму, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

В то время, пока сознательные граждане предпочитают снизить общественные контакты и оставаться на карантине, политики выводят людей на массовые мероприятия, пренебрегая мерами предотвращения распространения коронавируса.

О планируемых мероприятиях Галямина написала на своей странице в Facebook. Про ее словам, из-за коронавируса оппозиции пришлось отказаться от проведения митингов в Москве и Петербурге. В других же регионах сторонники оппозиции выйдут на согласованные пикеты. Акции пройдут в Казани, Красноярске, Волгограде, Кургане, Орле, Тюмени, Сочи, Чите и Новгородской области.

При этом, как отмечает издание «ПолитРоссия», мероприятия пройдут в пяти регионах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Тем самым Галямина ставит жителей страны под угрозу ради размытых идеалов оппозиции.

Напомним, согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 53 за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 18 регионах страны. По данным штаба, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Московской области ― 17 случаев, число заболевших в Подмосковье достигло 35. Однако данные показатели в разы ниже, чем в ряде европейских стран.