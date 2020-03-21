Москва, 21 марта. Крепкие алкогольные напитки не подходят для использования в качестве антисептиков против коронавируса. Об этом заявила врач-дерматолог Марина Горностаева.

По ее словам, для борьбы с вирусами необходим раствор с концентрацией спирта не меньше 70%, поэтому водка и другие крепкие алкогольные напитки не подходят для этих целей.

«Чтобы убить бактерии, нужен спиртовой антисептик, его не заменит водка. Концентрация спирта в 40% — этого мало, она должна быть не меньше 70%», — пояснила Горностаева.

Она также добавила, что при наличии медицинского спирта можно самостоятельно сделать антисептик. Для этого необходимо развести спирт до концентрации в 70% и добавить в раствор смягчающие вещества.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей зараженных коронавирусом во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.