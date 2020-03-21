«Барселона» может приобрести Бога в случае срыва приоритетных трансферов

Москва, 21 марта. Полузащитник итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время может перейти в испанскую «Барселону». Ранее клубы заключили соглашение о сотрудничестве.

Каталонцы внимательно следят в этом сезоне за игрой 23-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара. В Италии Бога выступает в амплуа вингера, атакующего полузащитника и даже на позиции оттянутого форварда.

Отмечается, что сине-гранатовые приобретут Бога в том случае, если не удастся достичь соглашения по приоритетным трансферам. В данной ситуации возможен его обмен на нескольких молодых игроков в рамках сотрудничества между «Барселоной» и «Сассуоло».

Известно, что клубы уже обсуждали возможный переход, и представители итальянского клуба называли имена заинтересовавших игроков.

Кроме того, Бога заинтересовались и в «Наполи», а также сообщалось, что полузащитник может вернуться в лондонский «Челси».

Жереми Бога родился в Марселе и выступал за молодежные сборные Франции, но на взрослом этапе отдал предпочтение команде Кот-д’Ивуара. Клубная карьера игрока начиналась в Англии, однако владевший правами «Челси» почти сразу отдал игрока в аренду во французский «Ренн». После он выступал за испанскую «Гранаду» и английский «Бирмингем Сити». В 2018 году игрока выкупил «Сассуоло». В текущем сезоне Бога провел в Серии А 24 игры, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.