Александр Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург на каникулах. ФАН-ТВ

Уже неделю в Петербурге работает информационный центр оперативного мониторинга распространения коронавируса, который помогает получать полную картину по региону и принимать необходимые меры.

Лично проинспектировать работу центра приехал губернатор Северной столицы Александр Беглов, он отметил, что информация поступает не только из региона, но и со всей России, что позволяет иметь полную картину по эпидемии. Обстановка каждый день меняется, и решения принимаются, исходя из ситуации.

Губернатор призвал людей, вернувшихся из заграничной поездки самоизолироваться на две недели, при несоблюдении правил им грозит серьезная ответственность вплоть до уголовной. Таким людям будет оказана соответствующая помощь.

«Что сделала система мониторинга? У нас более 40 тысяч камер, и на сегодняшний день есть команда МВД, ГУВД, чтобы участковые отслеживали тех, кто самоизолировался, чтобы они не вы ходили на улицу и не распространяли инфекцию. Карантин есть карантин, это жесткая мера, она должны быть. Мы сегодня по камерам можем отследить. Сейчас очень многие собираются на время каникул приехать в Петербург, но я бы не рекомендовал это делать, кинотеатры закрыты, театры закрыты, им нечего здесь и делать. Это может быть просто опасно и для нашего города, и для них самих», — сказал Александр Беглов.

По словам директора СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» Виктора Серкова, сейчас в Петербурге 14 подтвержденных случаев коронавируса, двое человек уже выписались. За последние сутки в стационары обратились 365 человек, прибывших из-за границы. На лечении с подозрением на инфекцию находятся 286. Для сдачи анализов на коронавирус обратились в поликлиники 3 657 человек.

«Здесь собирается и анализируется ситуация в сфере здравоохранения, в сфере обеспечения продуктами питания, в сфере транспорта, в сфере образования. На данный момент мы получаем необходимое количество информации и обеспечиваем информационными сведениями оперативный штаб, который занимается принятием управленческих решений по ситуации, связанной с коронавирусом. За минувшие сутки поступило более полутора тысяч обращений, 1 119 обращений передано в городскую станцию скорой медицинской помощи для принятия решений», — доложил Виктор Серков.

Всего в Петербурге работает 126 пунктов забора материалов. С подозрением на коронавирус в минувшие сутки госпитализировали 77 человек.

В информационном центре в любой момент готовы перейти на круглосуточный режим работы, но пока оснований для этого нет.

В сфере продовольствия ситуация сейчас стабилизировалась. По спросу ведется мониторинг 40 товаров повышенного спроса. Что касается сферы образования, то с 17 марта все образовательные организации переведены на дистанционное обучение. Все 700 школ были закрыты, но весенние каникулы не будут продлены. Загруженность транспорта сейчас также снижена.

Ежедневно ситуация в информационном центре мониторится онлайн.