Москва, 21 марта. Продюсер и телеведущая Яна Рудковская провела две недели в самоизоляции после поездки во Францию.

Пока Рудковская находилась на добровольном карантине ее супруг и сын посещали различные мероприятия и тренировки. Позднее продюсер отметила, что муж и сын имели полное право проводить время без нее, так как в Париж она летала одна. При том, что Рудковская не жаловалась на состояние здоровья и провела в добровольном карантине две недели.

20 марта Рудковская впервые покинула собственный дом, где провела последние две недели. Супруга олимпийского чемпиона отправилась в ресторан в сопровождении эстрадного певца Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады опубликовал фотографию на своей странице в Instagram, на которой он запечатлен вместе с Рудковской.

«Ничто и никто не испортит нам нашего радужного настроения! Жизнь продолжается и продолжается красиво, как эта невероятная красотка Яна и наш чудесный сегодняшний вечер на двоих в центре Москвы», — подписал снимок Киркоров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 300 тысяч человек. От вируса погибло более 11 тысяч человек.

В России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.