Число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 тысяч

Москва, 21 марта. Около 50 тысяч новых заболевших китайским коронавирусом выявлено за последние сутки. Об этом сообщает американское издание, ссылаясь на официальные данные мировых правительств.

Таким образом, число случаев заражения пневмонией нового типа превысило 300 тысяч. При этом погибших во всех странах насчитывается свыше 12 тысяч человек.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, а эпицентр распространения переместился в Европу. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Италии, количество смертей от вируса в стране больше, чем в Китае.