Сирия, 22 марта. 80 террористов «Исламского государства»11 вышли на свободу из тюрем SDF в Ракке и Хасаке. В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» похитила группу волонтеров сирийского Красного Полумесяца. В Ракке на мине подорвался мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии; провели работы по разминированию на юге Идлиба.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в обстреле штаба «демократических сил» в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): выпустили на свободу 80 террористов в Хасаке и Ракке; подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо, в Хасаке предотвратили побег жен террористов «Исламского государства» из лагеря.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе похитила группу волонтеров Красного Полумесяца; атаковала позиции правительственных войск в Латакии.

ВС Турции и союзные силы: нейтрализовали двух курдских боевиков на севере Хасаки; провели патрулирование в Идлиба по трассе М4 и приступили к строительству нового наблюдательного пункта.

«Сирийская национальная армия» (СНА): застрелила мирного жителя на севере Алеппо.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз пренебрегли режимом прекращения огня и открыли огонь из ПТУРов по позициям Сирийской арабской армии (САА) у поселков Аль-Хадад и Аль-Хадер. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), артиллеристские подразделения открыли ответный огонь по укрепленных огневым точкам террористов.

Провинция Алеппо

Ночью в городе Африн взорвался заминированный автомобиль на улице Раджу. Как передает источник в сети Twitter (MGhorab3), под капот машины была установлена самодельная бомба. Пострадавших среди населения не было. В установке СВУ подозревают боевиков «Сил освобождения Африна», которые организовали серию схожих терактов. К югу от города в деревни Басафан протурецкая «Сирийская национальная армия» обменялась ракетно-артиллерийскими ударами с Отрядами народной самообороны (YPG).

Как передала Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции боевики «Лива аль-Хамза» застрелили гражданского у поселка Басута. Юноша отказался остановиться для досмотра на КПП, в ответ боевики открыли по нему огонь на поражение. Погибший принадлежал к племени Аль-Мували, что неблагоприятно сказалось на отношении местных к боевикам, которые уже неоднократно и ранее провоцировали конфликты с населением.

В городе Манбидж гражданский был застрелен курдскими боевиками. Как сообщает Alk Habour, в честь празднования Навруза боевики из Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь из автоматических винтовок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанные ВВС совершив налет на позиции иранских и иракских ополченцев «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» в окрестностях города Пальмира и в пустыне Бадия Эс-Сухне. Авиаудары нанесены по иранской базе Имама Али у деревни Аль-Хари в окрестностях города Абу-Кемаль. Базе был причинен серьезный материальный ущерб, но, по предварительным данным, пострадавших среди бойцов нет. Международная коалиция отрицает причастность к атаке. Напомним, что авианалет произошел на фоне ухудшения американо-иранских отношений. 3 января США нанесли авиаудар в аэропорту Багдада по конвою высокопоставленных лиц иранского ополчения «Кудс» и иракских Сил народной мобилизации. В результате погибли генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран в ответ на убийство генерала заявил о намерении отомстить США.

Вечером около ста бойцов проиранского Корпуса Стражей Исламской революции прибыли из Дамаска в качества подкрепления в поселок Ас-Сувайния, как сообщает источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh). По информации источника, прибывшие на позиции бойцы будут осуществлять рейды по поиску и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства» на востоке провинции.

В поселке Ас-Сусса неизвестные обстреляли из гранатомета штаб-квартиру «демократических сил», после чего скрылись на мотоциклах. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало. SDF подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» ИГ1.

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» похитили сотрудников сирийского Красного Полумесяца в городе Идлиб, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем. По словам правозащитника, боевики захватили их, чтобы не допустить поставку гуманитарной помощи нуждающимся местным жителям. В настоящее время волонтеры находятся в центральной городской тюрьме в Идлибе.

В ходе очередного этапа работ по разминированию в городе Кафр-Набель, сирийские военнослужащие обнаружили пещеру, которую террористы запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры» использовали как штаб и склад для боеприпасов. Со склада были изъяты СВУ и ящики минометных снарядов производства США.

Днем «Хайят Тахрир аш-Шам» совершила вылазку на юге провинции, тем самым спровоцировав столкновение с подразделением САА между поселения Аль-Фатира и Кафр-Увейд, как сообщает Telegram-канал (NewsTerkey1). В ответ сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по укреплениям боевиков. Боестолкновения также отмечались у склонов высоты Джебель аз-Завия.

Турецкий патруль был замечен на трассе М4 Алеппо-Латакия. По информации портала Masar Press Net, конвой техники нравился к участку у поселения Ариха, где уже девятый день проходит сидячая забастовка, организованная поддерживающими боевиков демонстрантами. Репортер указал, что это уже третий патруль ВС Турции в этом районе, поскольку демонстранты отказываются пропускать российские патрули на участки М-4, которые находится под контролем вооруженных группировок. Турецкие военнослужащие также возвели несколько новых баз у поселка Тарнаба и города Мизбит, и новый наблюдательный пункт у деревни Басанкуль.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщило, что два боевика «Демократических сил Сирии» были нейтрализованы при попытке проникнуть в район проведения операции «Источник мира». Ведомство не указывает конкретное место, где произошло столкновение.

К югу от города Ракка на мине-ловушке подорвался юноша. Как сообщает агентство Baladi News, он наступил на снаряд в поле, когда возвращался домой. В начале прошлой недели у города Айн-Исса взрыв мины убил пастуха, который выгонял стадо овец на пастбище. С начала года на территориях оккупации «демократических сил» уже десятки мирных жителей были ранены или убиты оставшимися от террористов ИГ минами и СВУ. Отчасти, это происходит из-за халатности курдских боевиков. В 2019 году восток провинции перешел под контроль SDF, однако они не провели работы по разминированию должным образом.

Провинция Хасака

Курдские боевики провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» и арестовали пять гражданок России, которые планировали побег. По информации агентства Anha News, SDF выявили «спящую ячейку» ИГ, которая помогает родственникам и женам террористов бежать из лагеря и найти убежище. У женщин были изъяты мобильные телефоны с записями последних переговоров с «координатором» — Саидом Мулудом, гражданином Ирака, который организовывал побеги и помогал женщинам добраться до провинции Идлиб, где они укрывались в зонах оккупации протурецких боевиков. Был установлен второй пособник Мулуда – Абу аль-Харет, он переправлял беглецов на север Алеппо, в подконтрольные «Сирийской национальной армии» Джераблус и Аль-Баб.

«Демократические сил Сирии» (SDF) выпускают из тюрем заключенных террористов ИГ. Новостное агентство Step News сообщает, что на свободу вышли 80 человек. Согласно данным источника, освобожденные являются гражданами Сирии, все они выходцы из провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Часть из освобожденных уже отбыли свое наказание, назначенное судом SDF, некоторые покинули тюрьму досрочно. Амнистия была приурочена к празднованию Навруза. Действия самоназванной администрации уже вызвало народное недовольство, местное население выразило опасение, что на свободе террористы могут присоединиться к «спящим ячейкам», широко распространенными в областях, оккупированных курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.