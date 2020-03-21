Песков объяснил решение России помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Москва, 21 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Россия предложила Италии свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, соответствующее решение было вызвано гуманитарными соображениями, поскольку ситуация в данной стране является очень тяжелой.

«Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Владимир Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны.

В частности, Россия готова поставить в Италию средства индивидуальной защиты, мобильные комплексы на базе «КАМАЗа» для аэрозольной обработки транспорта и помещений, а также медицинского оборудования. Помимо этого, Москва может направить в Италию бригады российских медиков.

За последние сутки число жертв коронавируса в Италии побило очередной суточный рекорд. Так, за один день в данной стране от инфекции скончались 793 человека. На данный момент общее число погибших составляет 4,8 тысячи человек. Общее число зараженных составляет 42 тысячи человек.