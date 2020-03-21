Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Рим, 21 марта. Число жертв коронавируса в Италии вновь побило суточный рекорд. За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончались 793 человека. При этом общее число погибших составляет 4,8 тысячи человек.

Кроме того, по итогам зафиксирован рекорд по числу новых выявленных случаев заражения. По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, за сутки выявлено 4,8 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигает 42 тысяч человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового китайского вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом. 16 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.