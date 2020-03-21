Новая серия «Простоквашино» за день набрала более 600 тысяч просмотров

Москва, 21 марта. Очередную серию мультфильма «Новое Простоквашино» за сутки посмотрели 669 тысяч раз. Эпизод был опубликован в пятницу на официальном канале «Союзмультфильма» на видеохостинге YouTube.

Новая серия под называнием «Подмена» стала 28-й по счету. В ней персонажи мультфильма знакомятся с жителями соседней деревни. Мультфильм набрал более 10 тысяч отметок «мне нравится». Режиссером эпизода стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Планируется, что в новом сезоне мультсериала будет 30 эпизодов.

Напомним, ранее киностудия «Союзмультфильм» заявила о том, что планирует запустить продолжение знаменитого «Ну, погоди!». Мультик получит продолжение в честь своего 50-летия. В конце прошлого года представитель киностудии Марина Малыгина в интервью «Газете.ru» рассказала, что руководство уже приняло решение и наметило рамки проекта. Однако на тот момент работа над мультсериалом еще не началась.

Действие новых эпизодов, по ее мнению, не будет происходить в советское время, как в оригинальных сериях 50-летней давности. Как отметил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, главный герой мультфильма Волк являлся ярким социальным типом своего времени, он был «стилягой и тунеядцем». Однако в настоящее время очень трудно разработать нового персонажа, который воплощал бы аналогичные явления.