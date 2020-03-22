На поддержку экономики России выделят 300 млрд рублей. Политика России. ФАН-ТВ

День голосования, закрытие государственных границ из-за коронавируса, а также меры по поддержке экономики и речь президента на заседании коллегии Генпрокуратуры. Обо всем подробнее в нашей постоянной рубрике «Политика России».

Указ о дате голосования по поправкам в Конституцию РФ

22 апреля станет днем общероссийского голосования по внесению поправок в конституцию. Соответствующий указ на этой неделе подписал президент Владимир Путин. В назначенный день гражданам России предстоит ответить всего на один вопрос, одобряют они изменения в главный документ страны или нет. Глава государства также допускает, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции дата голосования может быть изменена. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что ее ведомство готово к любому развитию событий.

Путин на заседании Генпрокуратуры

Во вторник 17 марта Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где оценил работу надзорного ведомства за прошлый год и определил задачи на текущий. В своем выступлении президент отметил необходимость защиты социальных прав граждан и призвал работников прокуратуры повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе. При этом российский лидер заметил, что число правонарушений по-прежнему остается значимым. Также Путин потребовал от правоохранителей выработать систему борьбы с киберпреступлениями и заявил об ответственности работодателей за соблюдение прав сотрудников.

«Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста. Мы понимаем, с чем это связано и насколько это важно сегодня. Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, даже своей конторы, за счет людей —б нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо», — сказал президент страны.

Кабмин и ЦБ озвучили меры для поддержки экономики

Правительство и Центральный Банк вводят меры для защиты экономики от последствий пандемии коронавируса. Соответствующий пакет документов в начале этой недели был опубликован на сайте банка России. Среди предложенных мер — отсрочка на три месяца для малого и среднего бизнеса по страховым взносам и уплате аренды госимущества, обнуление импортных пошлин и поддержка региональных бюджетов, отмена штрафов для поставщиков в случаях срыва госконтрактов, а также дополнительные возможности для банков кредитовать производителей лекарственных препаратов и другие.

На все эти цели будет использован резерв в 300 млрд рублей. В документе говорится, что в случае необходимости, пакет мер будет расширен.

Россия закрывает границы из-за коронавируса

Еще одной важной новостью этой недели, связанной с распространением коронавируса, стало закрытие границ России для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничения на въезд будут действовать с 18 марта по 1 мая. Вынужденные меры приняты для обеспечения безопасности и защиты здоровья населения страны — говорится на сайте правительства. Глава кабмина Михаил Мишустин уже проинформировал о решении коллег из Белоруссии и Азербайджана, Армении и Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Ограничительные меры не будут распространяться на дипломатов из других стран, международных водителей и лиц, постоянно проживающих на территории России.