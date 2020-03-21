Сирия, 21 марта. 80 террористов «Исламского государства»1 вышли на свободу из тюрем SDF в Ракке и Хасаке. Неизвестные обстреляли штаб «демократических сил» в Дейр-эз-Зоре. В Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет огонь по опорным пунктам армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии и Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на штаб-квартиру «демократических сил» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из ПТУР по позициям сирийской армии на северо-востоке Латакии, в Идлибе подорвали СВУ.

«Демократические силы Сирии» (SDF): выпустили на свободу 80 террористов ИГИЛ в Хасаке и Ракке.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз пренебрегли режимом прекращения огня и открыли огонь из ПТУРов по позициям Сирийской арабской армии (САА) у поселков Аль-Хадад и Аль-Хадер. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), артиллеристские подразделения открыли ответный огонь по укрепленных огневым точкам террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Около ста бойцов проиранского Корпуса Стражей Исламской революции прибыли из Дамаска в качества подкрепления в поселок Ас-Сувайния, о чем сообщает источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh). По информации источника, прибывшие на позиции бойцы будут осуществлять рейды по поиску и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства» на востоке провинции.

В поселке Ас-Сусса неизвестные обстреляли из гранатомета штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF), после чего скрылись на мотоциклах, о чем сообщает агентство Deir Ezzor 24. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало. SDF подозревают, что за нападением стоят джихадисты из «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Сафухан и на склонах высоты Джебель аз-Завия, как передает источник в сети Twitter (rana_alasad). Позднее ракетные удары были нанесены по укрепленным районам террористов у деревни Кафр-Джалис, откуда группировка вела обстрел сирийских военнослужащих.

Источники портала SOHR передали, что в городе Идлиб службы внутренней безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» обнаружили самодельную бомбу, установленную в автомобиле. Автомобиль был припаркован в районе Джобар. Не сумев обезвредить СВУ, боевики взорвали автомобиль. Как передает источник, транспортное средство принадлежало протурецким боевиками «Сирийской национальной армии». Информации о жертвах не поступало, ответственность за попытку покушения не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующая в провинции.

Провинция Хасака

«Демократические сил Сирии» (SDF) выпускают из тюрем заключенных террористов ИГ. Новостное агентство Step News сообщает, что на свободу вышли 80 человек. Согласно данным источника, освобожденные являются гражданами Сирии, все они выходцы из провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Часть из освобожденных уже отбыли свое наказание, назначенное судом SDF, некоторые покинули тюрьму досрочно. Амнистия была приурочена к празднованию Навруза. Действия самоназванной администрации уже вызвало народное недовольство, местное население выразило опасение, что на свободе террористы могут присоединиться к «спящим ячейкам», широко распространенными в областях, оккупированных курдскими боевиками

За последние два дня места лишения свободы в занимаемых SDF районах покинули более двух сотен боевиков. В ноябре прошлого года на свободу вышли не менее 800 джихадистов ИГ из тюрьмы в городе Тель-Абьяд.

1 Организация запрещена на территории РФ.