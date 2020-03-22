Тотальный карантин в Киеве вызывает вспышки насилия в транспорте

Эпидемия коронавируса спровоцировала украинские власти на введение тотального карантина — с полным закрытием метро, а также введением ограничений по количеству пассажиров в автобусах и маршрутках. Все это, наложившись на экономические трудности и приостановку работы тысяч офисов, вызвало рост взаимной агрессии среди пассажиров в Киеве и других городах. Корреспондент Федерального агентства новостей тоже попытался проехать на общественном транспорте и теперь предпочитает ходить по украинской столице пешком.

Общественный транспорт никогда не был сильной стороной украинских городов и Киева в частности. Даже в относительно спокойные времена мне приходилось наблюдать здесь диковатые картины. Например, когда мужичок лет пятидесяти мог легко вытолкнуть с сиденья древнюю бабусю — просто потому что ему, по его словам, «было тесно сидеть». Выпавшую в проход бабку потом поднимали всем автобусом. Или когда на ровном месте возникали стычки между пассажирами разного пола и возраста — из-за непереданного билета, неосвобожденного места и так далее.

Странное впечатление производила на меня и увлекательная игра местных водителей. Прибыв на остановку и собрав на вход всех стоявших на ней людей, автобусники любят некоторое время еще постоять и подождать «догоняющих». Однако, когда на горизонте появляются, допустим, пожилая пара или дама с ребенком, водители ждут ровно столько, чтобы бедняги сумели добежать до двери автобуса и занести ногу для подъема. В этот момент двери закрываются — прямо перед носом догонявших, — вызывая у них приступ отчаяния из-за сломанных планов (автобусы ходят в Киеве довольно редко).

Впрочем, все это кажется невинными шалостями на фоне того, что происходит в столице сейчас, во время тотального карантина, введенного из-за коронавируса. Все знают, что по утрам остановки на окраинах Киева превращаются в огромные «народные сходы», люди стоят на них по полтора-два часа. Все социальные сети обошел ролик, в котором автобусного контролера на одном из маршрутов едва не выкинул из салона разъяренный «21-й пассажир».

«Теперь ты 21-й пассажир. Иди отсюда [цензура]!» — раздраженно орал он, выпихнув контролера из автобуса.

Как убедился корреспондент ФАН, такие сцены здесь — чистая правда, и они, увы, не редкость.

После введения идиотского правила «10 пассажиров в маршрутке, 20 — в автобусе» многие киевляне два раза в день находятся на грани нервного срыва. Ведь для многих из них приход на работу вовремя по-прежнему вопрос ее сохранения. Как и возвращение домой — вопрос сохранения семьи. Правда, драк пассажиров с контролерами в салонах я лично не видел ни разу — возможно, потому что редко попадаю на окраинные станции.

Зато на моих глазах мужчина-киевлянин, одетый по-офисному, встал перед автобусом и не давал ему возможности отъехать от остановки. Он явно опаздывал на работу, прождал транспорт более получаса и был сильно разъярен. На то, чтобы оттащить мужчину на тротуар, у моих соседей по остановке ушло минут пять.

Лично видел два-три автобуса с разбитыми или свежезаклеенными лобовыми стеклами. Их разбивают камнями те самые «21-е пассажиры», которых в час пик водители оставляют на улице, чтобы не попасть под штраф, он составляет до 32 тысяч гривен (почти 90 тысяч рублей). Автобусников жалко больше всего — они находятся в ситуации «между молотом и наковальней».

Рядовые киевляне, вынужденные стоять часами на остановках благодаря «лимиту на пассажиров», тоже чувствуют себя униженными. Один из встреченных мной мужчин горячо выговаривал другому, что «никогда не думал, что доживет до такого позора — стоять на остановке часами и не мочь позволить себе сесть в такси». Оно в Киеве сейчас действительно недешевое, по крайней мере — для самих жителей.

По наблюдениям ФАН, именно это чувство униженности и провоцирует граждан на агрессию в отношении контролеров, водителей и собратьев по несчастью. Стычки в салонах автобусов и трамваев в последние дни стали обыденностью — у людей не выдерживают нервы. Жизнь большинства из них и до карантина была, мягко говоря, не сахар. А начинающийся экономический кризис и жесткие ограничения из-за эпидемии ввергают граждан в откровенную панику.

Часто таких спонтанных дебоширов выводит из транспорта полиция. В этих случаях на полицейских выливаются целые ушаты словесной грязи. Причем из уст киевлян звучат такие слова в их адрес, которые никогда в жизни не решился бы произнести россиянин. Дело в том, что после Майдана 2014-го авторитет полицейских на Украине упал довольно низко и до сих пор, увы, не восстановился. Поэтому жители не стесняются обдавать силовиков самым отборным матом, а также унижать их человеческое достоинство. Выглядят эти сцены на редкость отвратительно.

В пылу «транспортных войн» в расклад попали и местные пенсионеры. На фоне того, что многие работающие люди не могут по утрам попасть в свой офис, нашлись активисты, которые отслеживают число местных пенсионеров, штурмующих транспорт по утрам. Ведь они невольно «вытесняют» из него тех, кому он действительно необходим. Так, один из активистов, дежуривших возле метро «Черниговская», подсчитал: «на два автобуса (из 20 пассажиров на каждый) — семь пенсионеров». Большинство пожилых людей, по их словам, спешат в банк «делать проплату или узнавать сумму коммунальных услуг, потому что по телефону не дозвониться». Еще одна пенсионерка решила в утренний час пик поехать в магазин, «потому что потом будут очень большие очереди», говорят активисты.

Эта тема получила живое развитие в киевских соцсетях. Большинство пользователей с раздражением отметили, что «оплатить коммунальные услуги или узнать точную сумму платежей можно онлайн, не выходя из дома». С этим, зло пишут украинцы, «могут помочь дети или внуки, а также друзья или, на худой конец, соседи».

«Дорогие пенсионеры! Покупать сейчас лучше только самое необходимое и у себя в районе! Не надо ехать на другой конец города! Если вам это так необходимо, то попросите родственников или знакомых отвезти вас на автомобиле. Все остальные дела следует планировать на другое время, а не в самый час пик, когда все люди едут на работу или с работы!» — обратился к пенсионерам пользователь Богдан.

В украинских соцсетях тут же активно поддержали этот призыв.

«Пусть власти введут в транспорте лимит — например, «один пенсионер в час», «Пусть пенсы дома сидят, здоровье свое берегут», «Надо снять с них все льготы на проезд, а то прутся то на рынок за луком, то здоровые — в поликлинику! Им сейчас нужно сидеть дома и не рыпаться, ведь они в группе риска!» — пишут работающие киевляне в Интернете.

«А, ну тогда все понятно. Весь коллапс — из-за семи пенсионеров. А никак не из-за непродуманных властями ограничений на проезд», — реагируют более гуманные горожане.

Судя по агрессивному тону высказываний, ситуация в конце недели была уже недалека от того, что украинских пенсионеров начнут высаживать из транспорта в часы пик, чтобы они не мешали трудоспособному населению ехать на работу. Но тут положение, похоже, облегчил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он написал в соцсетях, что с понедельника, 23 марта, весь общественный транспорт в Киеве будет остановлен, по крайней мере — для обычных граждан. Попасть в автобусы и троллейбусы в последующие пару недель смогут только медики, спасатели МЧС, силовики, работники ЖКХ, а также продавцы из аптек и продуктовых магазинов. Все они будут иметь спецпропуска, без которых в обычный автобус будет просто не войти.