«Автостат» назвал топ-10 самых популярных иномарок в России

Москва, 21 марта. Эксперты назвали топ-10 самых популярных в России иностранных автомобилей. Исследование проведено изданием «Автостат».

По его данным, самой востребованной среди россиян иномаркой является корейская KIA Rio, в России их зарегистрировано почти 843 тысячи.

Вторым по популярности оказался также корейский автомобиль — Hyundai Solaris. Около 798 тысяч экземпляров этого авто насчитывается в РФ. Тройку лидеров замыкает американский Ford Focus, который представлен 750 тысячами единиц.

На четвертом и пятом местах расположились японская Toyota Corolla и французский Renault Logan. Этих автомобилей в России немного меньше – 708 тысяч и 707 тысяч соответственно.

Кроме того, в десятку вошли Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Toyota RAV4 и Daewoo Nexia. Количество данных авто на отечественных дорогах не превышает 640 тысяч штук.

Отмечается, что вошедшие в рейтинг модели составляют в России 22% автопарка иностранного происхождения.

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