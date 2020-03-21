Москва, 21 марта. Промывание слизистой носа мыльным раствором защищает от коронавируса. Об этом заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, при промывании полости носа с поверхности слизистой удаляется патологический секрет вместе с инфекцией коронавируса.

«Это прекрасный старинный метод, который использовали еще в советское время для профилактики вирусных заболеваний», — пояснила терапевт.

Она также напомнила, что в мыле содержится щелочь, который не позволяет вирусам прикрепиться к слизистой. При этом наибольшей эффективностью обладает хозяйственное мыло. По словам Алексеевой, она использует обычное туалетное мыло.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.