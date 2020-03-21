Кристину Орбакайте без макияжа назвали копией Аллы Пугачевой

Москва, 21 марта. Фанаты российской певицы Кристины Орбакайте шокированы ее сходством с Аллой Пугачевой.

Певицы опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Фанаты отметили, что в таком виде она похожа на Аллу Пугачеву. При этом многие подписчики назвали 48-летнюю Кристину Орбакайте ровесницей своей мамы.

«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», — подписала снимок певица.

«Сейчас именно в этом фото увидела сходство с Аллой», — пишет milalm2010.

«Красивая без макияжа», — отмечает dmitryskyey.

«На этом фото вы очень похожи на мамочку — Аллу Борисовну», — пишет natasa0975.

«Копия мамы», — отмечает evgeniypavlevskiy.

Ранее дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза устроили обряд изгнания коронавируса. Для обряда дети использовали чашу с «волшебной водичкой», после чего начали нарезать вокруг стола круги, приговаривая «Раз, два, три – коронавирус, уйди!».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число заразившихся новым вирусом во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.