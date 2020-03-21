Журавко объяснил, почему Зеленский стремится ввести тотальный карантин на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с 22 марта в Киеве будет полностью остановлена работа общественного транспорта. От данных ограничений освобождены только работники аптек, продуктовых магазинов и экстренных служб. Таким образом, транспортный коллапс, возникший в украинской столице после закрытия метро, грозит стать еще серьезнее — и это еще не введен «тотальный карантин», на котором, по собственному признанию, настаивает Аваков.

При этом число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны не превышает 41 — то есть можно сказать, что предпринимаемые президентом Владимиром Зеленским меры являются избыточными, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что они только усугубят и без того плачевное положение Украины.

«На самом деле власти пытаются все свои просчеты и полную неадекватность в деле управления страной списать на этот несчастный коронавирус, — заявил собеседник ФАН. — Видимо, уже столько накопилось разных проблем, что не остается ничего, кроме как вводить чрезвычайное положение. Как бы за ширмой этой инфекции не находилось чего посерьезнее да потяжелее».

Журавко считает, что его страна находится в состоянии «безденежья и безработицы», плюс к этому явно нарушена работа банковской системы, а курс доллара «просто сумасшедший». В этих условиях усиление карантинного режима, по мнению экс-депутата, просто убьет украинскую экономику.

«Которая и без того уже обрушена, — посетовал собеседник ФАН. — Раньше она держалась на кредитах, «грантах», всевозможных черных схемах. Большую роль играла и американская «подпитка», выдаваемая на войну и на оружие — их вполне можно было «перекрутить» и направить на поддержание того или иного сектора экономики. Именно этими источниками средств перекрывался дефолт, в состоянии которого Украина находится уже давно. Теперь денежный поток иссяк — и все, что остается Зеленскому, это вводить чрезвычайное положение, прикрываясь эпидемией коронавируса».

Журавко осудил стремление Зеленского введением тотального карантина показать себя неким «сильным лидером», не боящимся смелых и опасных решений. По его мнению, мужество украинскому президенту надо было показывать выполнением Минских соглашений и решительным разведением своих войск в Донбассе, в какой-то момент переставших ему подчиняться.