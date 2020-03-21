Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Ненецком автономном округе

Москва, 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Ненецком автономном округе.

21 марта частный вертолет Bell 206 разбился в Ненецком автономном округе. Источник в экстренных службах сообщил Федеральному агентству новостей, что в результате крушения погиб пилот вертолета, пассажир находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела. Пострадавшая женщина-пассажир находится в медицинском учреждении.