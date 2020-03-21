Малахов рассказал о пользе имбиря, чуки и чая в борьбе с коронавирусом

Москва, 21 марта. Народный врач Геннадий Малахов советует пить травяной чай, употреблять салат чуку и имбирь, чтобы помочь иммунитету противостоять коронавирусной инфекции. Также существенную пользу для организма могут принести ингаляции.

Малахов советует кушать имбирные цукаты. Он подчеркнул, что не является ученым, но может поделиться своим личным опытом и наблюдениями.

«Есть цукаты имбирные, и получается, что имбирь обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Их мой организм и получает при их употреблении», — отметил Малахов.

Также укреплению иммунитета способствует чай с душистыми травами. В нем содержится больше количество фитоцитов, которые являются хорошими помощниками в защите организма от разного рода вирусов. Малахов посоветовал россиянам делать ингаляции. По его словам, подобная процедура защищает легкие и носоглотку от попадания в них инфекции, передает «Инфореактор».

«Берем две капли масла пихты на два литра кипятка, накрываемся и делаем ингаляцию. Все зависит от того, как много с вами болеющих. Если в метро ходите, то раза три в день надо делать», — добавил Малахов.

Кроме того, в свой рацион можно добавить морской салат чукка, который обладает достаточно неплохими вкусовыми качествами. Этот продукт можно с легкостью найти на прилавке практически любого супермаркета, говорит Малахов.

Он подчеркнул, что немаловажную роль в поддержании собственного здоровья играют полноценное питание и эмоциональное состояние. Народный врач считает, что если относиться к жизни с юмором, то все будет хорошо.