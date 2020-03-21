Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Москва, 21 марта. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны.

«Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции», — передает пресс-служба.

Кроме того, Путин предложил Конте оказать всемерную поддержку по борьбе с пандемией коронавируса.

«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в сообщении.

В частности, Россия готова поставить в Италию средства индивидуальной защиты, мобильные комплексы на базе «КАМАЗа» для аэрозольной обработки транспорта и помещений, а также медицинского оборудования. Помимо этого, Москва может направить на Аппенинский полуостров бригады российских медиков.

На данный момент Италия стала новым эпицентром распространения пневмонии нового типа. В стране зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев заражения COVID-19, при этом выздоровело всего около 4,5 тысячи пациентов. По количеству смертей от коронавируса Италия уже обогнала Китай, его жертвами стали более четырех тысяч человек.