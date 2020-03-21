Медики подали в суд на премьер-министра и экс-главу Минздрава Франции из-за коронавируса

Париж, 21 марта. Группа французских медиков обратилась в суд с иском против главы правительства Франции Эдуара Филиппа из-за эпидемии коронавируса.

Более 600 врачей из Франции сформировали группу под названием «С 19», которая подала коллективный иск в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшую главу французского министерства здравоохранения Аньес Бузен.

По мнению медиков, глава правительства и экс-министр не приняли меры для предотвращения эпидемии коронавируса во Франции, однако прекрасно знали об опасности, которую представляет данное заболевание. Медики требуют возбудить против Филиппа и Бузен уголовное дело. По словам французских врачей, они испытывают острую нехватку медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым китайским вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

Во Франции зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 450 человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.