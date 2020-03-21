Появились первые фото с места крушения вертолета в Ненецком АО

Архангельск, 21 марта. В распоряжении Федерального агентства новостей появились первые фотографии с места крушения частного вертолета в Ненецком автономном округе.

Ранее сообщалось, что частное воздушное судно Bell 206 вылетело из Нарьян-Мара, чтобы доставить продукты питания на метеостанцию Росгидрометцентра «Северное ОГМС», расположенную на мысе Константиновском.

Источник в экстренных службах сообщил Федеральному агентству новостей, что в результате крушения погиб пилот вертолета, женщина-пассажир находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.