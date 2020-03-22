Когда закончится пандемия коронавируса? Николай Стариков

Гостем программы «По-стариковски» стал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГУ Алексей Яковлев.

Собеседники поговорили о том, как защититься от коронавируса, а также обсудили самые волнующие темы, связанные с пандемией.

Алексей Яковлев напомнил о вспышке свиного гриппа в 2009 году, когда жертвами заболевания стали порядка 200 тысяч человек. По мнению гостя, тогда не было такого информационного сумасшествия вокруг вируса. Именно информационная волна сегодня заставляет власти многих государств переходить к хорошо забытым методам ограничения прав и свобод граждан. Их цель: сохранить общественное здоровье.

Обычный эпидемический подъем длится порядка 13 недель с пиком на 7-8 неделе. В некоторых странах, например, в Китае пик эпидемии коронавируса уже закончился, а в странах Европы только набирает обороты.

Николай Стариков и Алексей Яковлев подискутировали о том, как путешествовать в условиях пандемии, и оградить себя от заражения в пути. Собеседники также сошлись во мнении, что самоизоляция и разобщенность людей — единственный эффективный вариант остановить заразу.

Спасут ли население медицинские маски? Как защитить от заболевания пенсионеров? Насколько необходимо общественное тестирование на наличие вируса, а также какие меры по изоляции зараженных эффективны — ответы на эти вопросы вы узнаете в новом выпуске программы «По-стариковски».