Первые три зала «Дороги памяти» открыты в парке «Патриот». ФАН-ТВ

Мультимедийная галерея «Дорога памяти» подарит каждому потомку участника Великой Отечественной войны возможность вписать имя своего предка в историю. Достаточно прислать фотографию родственника-участника войны на специальный сайт, и она навсегда займет свое место на стене памяти.

Строительство филиала Центрального музея Вооруженных Сил в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» продолжается, на данный момент уже открыты три зала. Посетители могут осмотреть отечественные и немецкие образцы вооружения (от «мосинки» до Sturmgewehr 44), элементы экипировки, увидеть на огромном экране панно зенитных расчетов, сложенное из 33 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Но, пожалуй, главной экспозицией является так называемая «Река времени» — символическое изображение 1 418 дней войны. Именно столько шагов нужно будет пройти зрителю, чтобы осмотреть каждый модуль, посвященный значимым событиям каждого из тех дней.

Открытие «Дороги памяти» состоится 9 мая 2020 года.