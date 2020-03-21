Петербургское отделение штаба Навального может стать очагом распространения коронавируса

Санкт-Петербург, 21 марта. Координатор петербургского отделения штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова могла заболеть коронавирусной инфекцией.

Как сообщила сотрудник штаба Навального Дарья Журкова, у Ирины Фатьяновой есть все симптомы инфекции, в том числе температура. Соответствующий пост Журкова опубликовала в социальной сети «ВКонтакте», объяснив, что ее начальница сейчас находится дома. Она поблагодарила Навального за то, что после этого он принял решение отправить всех сотрудников на удаленную работу. Об этом пишет Nation News.

По словам Журковой, 11 марта штаб в Петербурге проводил мероприятие в поддержку политзаключенных, в котором могли принимать участие и пожилые люди, находящиеся в зоне риска заражения коронавирусом.

Ирина Фатьянова 18 марта опубликовала в своем микроблоге в Twitter переписку со знакомым, который посоветовал ей сидеть дома и избегать социальных контактов. Важно понимать, что высокая температура — главный признак коронавируса. За минувшие три дня симптомы у координатора штаба Навального могли усилиться.

Обнародованная информация стала причиной для проверки Фатьяновой на наличие коронавируса. Как сообщила сама координатор штаба, к ней, действительно, приехали медики, позже она попыталась оправдаться, назвав ситуацию «новым типом пранка» и объявив, что не знает Дарью Журкову.

Примечательно, что и Дарья Журкова, и Ирина Фатьянова запечатлены на одной фотографии, сделанной на том самом мероприятии 11 марта.

Координатор должна в обязательном порядке должна пройти проверку на наличие инфекции, иначе петербургское отделение штаба Алексея Навального может стать очагом распространения коронавируса.

Информация о распространении нового типа коронавируса появилась в конце прошлого года. Инфекция появилась в китайском городе Ухань. В группе риска находятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. К настоящему моменту вакцины против коронавируса нет, специалисты советуют регулярно и тщательно мыть руки, не трогать лицо, избегать мест массового скопления людей и отдать предпочтение полезным продуктам, которые помогут укрепить иммунитет.