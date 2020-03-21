Лондон, 21 марта. Актриса и модель Ольга Куриленко, у которой недавно был диагностирован коронавирус, рассталась со своим парнем.

В настоящее актриса лечится от коронавируса в Лондоне, где живет несколько последних лет. Актриса постоянно сидит дома, соблюдая двухнедельный карантин. Однако коронавирус стал не единственной проблемой Ольги. Незадолго до того, как у нее был диагностирован коронавирус, Куриленко рассталась со своим бойфрендом — аргентинским актером Беном Курой.

По данным Daily Mail, причиной разрыва отношений стала загруженность актеров и плотные рабочие графики, которые помешали им строить отношения.

«Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков. Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придет в норму», — рассказал друг актрисы.

Отношения между актерами завязались на съемках криминального триллера «Отпетый мачо» в 2017 году. Куриленко старается не выставлять на показ свою личную жизнь, поэтому еще в начале 2020 года ее отношения с Беном Курой казались безоблачными.

Ранее стало известно, что британские врачи отказались госпитализировать Ольгу Куриленко с коронавирусом. Врачи объяснили актрисе, что все лондонские больницы переполнены, поэтому госпитализации подлежат только те, кто борется за жизнь.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей нового вируса во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек. В Великобритании зарегистрировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, 177 человек умерли.

Эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.