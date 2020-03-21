Пассажиры украинского автобуса избили и выкинули кашлявшего мужчину

Москва, 21 марта. Блогер Сергей Колясников выложил в Сеть свидетельства панических настроений на Украине, вызванных распространением коронавируса нового типа.

На кадрах видно, как пассажиры избили и выкинули из автобуса кашляющего мужчину, опасаясь заражения коронавирусом. При этом водитель одобрил действия нападавших.

«Украина, человек закашлял в автобусе, его избили и выкинули, испугавшись коронавируса. Водитель автобуса поддержал, остановился и открыл двери», — отметил Колясников в описании видео.

Инцидент прокомментировал политический обозреватель и публицист Андрей Медведев, отметив средневековые реалии современной Украины, передает телеканал «Царьград».

«С другой стороны, его же били не всем автобусом. <…> Кто-то даже крикнул «не бейте его». Так что не все потеряно для Украины. На самом деле, конечно же нет. Страна безнадежно уходит в средневековье», — заявил он.

Ранее похожее происшествие, также связанное с китайским коронавирусом, произошло в поселке Новые Санжары Полтавской области. Его жители выступили против размещения на карантин эвакуированных из Китая соотечественников в местном санатории. Протестующие перегородили дорогу к учреждению, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам силовых ведомств.

В Черновцах украинцы устроили бунт возле дома, где проживал первый инфицированный в стране. Недовольные соседи требовали изолировать супругу мужчины, передавало Федеральное агентство новостей.