Фотограф рассказал, как сделал снимок «страдающего» Ельцина

Москва, 21 марта. Фотограф Дмитрий Донской рассказал, как был сделан известный снимок президента России Бориса Ельцина в Чечне в 1996 году. «Страдающего» президента помог запечатлеть комар, признался он.

Ельцин прибыл в Грозный, где был подписан указ о выводе войск из региона. На легендарном снимке глава государств стоит в кругу военных, закрыв глаза рукой.

Донской признался, что фото никак не связано с эмоциями Ельцина из-за подписанного документа. В момент фотографии на президента сел комар, глава государства попросту поднес руку к лицу, что прихлопнуть кровопийцу.

«Замечаю, у Деда здоровенный комар сидит на лице. Аж задница трясется, так кровь пьет. Дед не реагирует. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!» ― рассказал фотограф в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Донской добавил, что фотограф кремлевского пула Сергей Гунеев порекомендовал ему отправить фото на конкурс компании Canon. При этом сам Донской даже не обратил особого внимания на снимок.

«Сережа Гунеев увидел, схватился за голову: «Ты что, дурак? Немедленно на конкурс!» Я отмахнулся: «Да ну…» Так он сам вырезал, оформил, отослал», — вспомнил Донской.

Фотограф рассказал, что легендарный снимок «страдающего» президента Ельцина принес ему медаль и 11 тысяч долларов.

Ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал о любимых блюдах Бориса Ельцина. По его словам, Ельцин отличался пристрастием к гречневой крупе, предпочитая ее в качестве гарнира к мясным блюдам. Он отметил, что несмотря на любовь первого лица к гречке, на приемах иностранных лиц ее почти не готовили, так как другие мировые лидеры вряд ли разделяли любовь к этому российскому блюду.