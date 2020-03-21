Валерия объяснила, почему ее дочь сменила имя

Москва, 21 марта. Российская исполнительница Валерия объяснила, почему ее дочь Анна решила отказаться от своего имени и кардинально сменить имидж.

По словам певицы, дочь приняла решение пойти по ее стопам и связать жизнь с музыкой. Об этом Валерия рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дочь Валерии Анна отказалась от длинных волос, отдав предпочтение мальчишеской стрижке. Кроме того, в паспорте имя Анны Шульгиной изменено на Шена. Раньше она использовала его как сценический псевдоним.

Супруга Иосифа Пригожина призналась, что сейчас старается привыкнуть к новому имени дочери, которая, кстати, не обижается, когда ее называют Аней, а не Шеной.

«Я ведь тоже когда-то была Аллой. Но в 25 лет решилась на перемены. Мои родственники давно перестроились. Для мужа я — Лера. Для людей из прошлого я тоже уже давно Валерия, поэтому не вижу ничего страшного, что моя дочь теперь Шена», — рассказала Валерия.

Певица добавила, что дочь сейчас чувствует себя комфортно, поэтому и она положительно относится к переменам.

Ранее сообщалось, что Валерия обратилась к своим фанатам в Instagram с просьбой составить список обязательных для просмотра фильмов и сериалов. Проснувшийся интерес к кинематографу певица объяснила тем, что уходит на домашний карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В ближайшее время она намерена разбавить свой досуг книгами, онлайн-уроками, фильмами и домашним хозяйством.