Вассерман предрек новую Великую депрессию и мировую войну

Москва, 21 марта. Мир ждет новый виток глобального экономического кризиса, который закончится новой войной. Об этом заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, мир вплотную приблизился ко «Второй великой депрессии» о чем свидетельствуют действия Федеральной резервной системы США, которая в очередной раз снизила ключевую ставку. Вассерман отмечает, что ФРС США попросту начала печатать деньги и раздавать их американским финансистам. Действия ФРС приведут к мировой инфляции и обнищанию населения всех стран.

«Пирамида рухнет рано или поздно. Не важно, что нажмет на спуск — разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове, и пружина взведена», — пояснил эксперт.

Вассерман подчеркнул, что завершение Великой депрессии, которая продолжалась на протяжении 10 лет, привело к началу Второй мировой войны. Он также напомнил, что в результате тех событий была создана нынешняя финансовая система.

«За мировым кризисом следует мировой конфликт», — отметил Вассерман.

Мировой экономический кризис начался в октябре 1929 года с биржевого краха. Великая депрессия продолжалась до 1939 года, наиболее острым стал период с 1929 по 1933 годы. Великая депрессия затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других странах. В наибольшей степени пострадали промышленные города.