Молодая жена Петросяна опубликовала пикантное фото в купальнике

Москва, 21 марта. Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram пикантную фотографию с отдыха в Дубае. На снимке Брухунова предстала в игривом купальнике.
Молодая жена юмориста позировала на пляже. Для отдыха 31-летняя Брухунова выбрала обтягивающий закрытый купальник темно-синего цвета с изображением кошечки. При этом «ушки» игриво ложатся на грудь спутницы юмориста. Брухунова опустила шляпу с широкими полями, закрыв глаза.
«Это был прекрасный отпуск», ― подписала она фото.
Поклонников поразила фигура Брухуновой. Подписчики рассыпались в комментариях комплиментами, сравнив жену Петросяна с кошечкой.
«Самая красивая, самая умная и привлекательная девушка», ― написала _antonina__tatiana_.
«Вот это фото! Загадочная и изысканная кошечка!» ― отметила tatianazussy.
Однако нашлись и бдительные подписчики, которые поинтересовались, будут ли супруги самоизолироваться по возвращении в Россию на фоне пандемии коронавируса.
«А вы собираетесь самоизолироваться по приезде?» ― поинтересовалась olllya21.
Брухунова отметила 31-летие на шикарном отдыхе в Дубае. Пара успела и покататься на верблюдах, и искупаться, и позагорать. Фанаты пожелали девушке счастья и благополучия, а также скорейшего прибавления в семействе. Среди комментариев под одним из постов Брухуновой особенно выделяется призыв поскорее обзавестись детьми.