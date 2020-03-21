Молодая жена Петросяна опубликовала пикантное фото в купальнике

Москва, 21 марта. Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram пикантную фотографию с отдыха в Дубае. На снимке Брухунова предстала в игривом купальнике.

Молодая жена юмориста позировала на пляже. Для отдыха 31-летняя Брухунова выбрала обтягивающий закрытый купальник темно-синего цвета с изображением кошечки. При этом «ушки» игриво ложатся на грудь спутницы юмориста. Брухунова опустила шляпу с широкими полями, закрыв глаза.

«Это был прекрасный отпуск», ― подписала она фото.

Поклонников поразила фигура Брухуновой. Подписчики рассыпались в комментариях комплиментами, сравнив жену Петросяна с кошечкой.

«Самая красивая, самая умная и привлекательная девушка», ― написала _antonina__tatiana_.

«Вот это фото! Загадочная и изысканная кошечка!» ― отметила tatianazussy.

Однако нашлись и бдительные подписчики, которые поинтересовались, будут ли супруги самоизолироваться по возвращении в Россию на фоне пандемии коронавируса.

«А вы собираетесь самоизолироваться по приезде?» ― поинтересовалась olllya21.

Брухунова отметила 31-летие на шикарном отдыхе в Дубае. Пара успела и покататься на верблюдах, и искупаться, и позагорать. Фанаты пожелали девушке счастья и благополучия, а также скорейшего прибавления в семействе. Среди комментариев под одним из постов Брухуновой особенно выделяется призыв поскорее обзавестись детьми.