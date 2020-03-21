Мишустин и Румас подтвердили договоренности РФ и Белоруссии в нефтяной сфере

Москва, 21 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас подтвердили договоренности РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, об этом говорится в сообщении российского кабмина.

«Мишустин и Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере», ― сообщили в правительстве РФ.

Кроме того, главы правительств РФ и Белоруссии обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции.

В январе 2020 года Россия и Белоруссия не продлили соглашение по нефти, Москва прекратила поставки сырья. После того, как цены на нефть на мировом рынке обвалились, Белоруссия сделала России новое предложение. Москва приняла предложения Минска и пообещала дать ответ после обсуждения с нефтяными компаниями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в субботу, 21 марта, сообщил, что Россия полностью поддержала предложение Белоруссии по поставкам нефти.