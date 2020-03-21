Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность за нарушение карантина

Ставрополь, 21 марта. Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова может быть подвергнута наказанию за несоблюдение карантина, вплоть до уголовного преследования. Ранее женщина скрыла от своих работодателей и окружения факт поездки в Испанию.

Отмечается, что медик после возвращения из Мадрида в нарушение настоятельных рекомендаций вышла на работу. В частности, она посещала краевой минздрав, а также читала лекции для студентов медакадемии.

«Она контактировала с 13 иностранными студентами шестого курса и 11 работниками кафедры, все они изолированы», — рассказал источник в правительстве региона.

Власти региона уже приступили к проверкам всех людей из окружения Санниковой. В пятницу, 20 марта, тест прошли около 1,2 тысячи человек.

Известно, что специалист была в Испании с 6 по 9 марта без ведома своих работодателей. Во вторник, 17 марта, женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

По официальным данным, в Ставропольском крае выявлен один случай заражения пневмонией нового типа. Всего в России COVID-19 заболели 306 человек, из них 16 уже выздоровели.

О появлении нового коронавируса власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в городе Ухань. Сейчас в КНР эпидемия пошла на спад, а ее эпицентр переместился в Европу.