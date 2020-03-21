Лондон, 21 марта. Британские ученые назвали новые симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции. По данным специалистов британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK), зараженные коронавирусом пациенты перестают чувствовать вкус еды и различать запахи.

«Есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с коронавирусом наблюдалось снижение или потеря обоняния», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. От вируса погибло более 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусом. 16 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.