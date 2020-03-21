Брутер указал на роль Польши, назвавшей себя «главным гарантом суверенитета Украины»

Журналисты польского портала TVP Info выпустили материал, в котором назвали США и Польшу ни много ни мало главными гарантами суверенитета Украины. По их мнению, только эти две державы мешают западноевропейским странам — в частности, Франции и Германии — признать российский статус Крыма и снять санкции с Москвы. Однако это далеко не так, считает политолог Владимир Брутер. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что если бы Европа была солидарна в желании тесно сблизиться с нашей страной, то ей не помешали бы ни Соединенные Штаты, ни уж тем более Польша.

«Безусловно, европейские элиты настроены более компромиссно по отношению к РФ, нежели их заокеанские коллеги, однако чтобы действительно начать укреплять связи с Россией, им потребовалось бы выстроить некую долгосрочную стратегию отношений с нами, в которой, безусловно, должны быть учтены и интересы Российской Федерации. А к этому они не готовы», — считает собеседник ФАН.

По его словам, ситуация в международной дипломатии значительно сложнее, чем ее хотят представить польские журналисты — и общее видение России европейцами в целом соответствует общезападному. Польша же в этом своеобразном «уравнении» не играет вообще никакой роли.

«Так что говорить о том, что в Западной Европе сложилась некая элита, требующая пересмотра отношений с нашей страной, в корне неправильно, — убежден политолог. — Да, там есть отдельные влиятельные личности, продвигающие пророссийскую повестку, однако этого мало».

Брутер пояснил, почему поляки продолжают нападки на своих западноевропейских коллег: по его мнению, Варшава всеми силами пытается показать Вашингтону, что именно она является его главным союзником в Восточной Европе.