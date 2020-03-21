Роспотребнадзор потребовал закрыть бассейны и фитнес-залы в Москве

Москва, 21 марта. Столичные бассейны, аквапарки и фитнес-залы закрываются из-за опасности распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство потребовало данные заведения приостановить деятельность с сегодняшнего дня, 21 марта, до особого распоряжения.

«В случае невыполнения постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов на время отказаться от поездок в Северную столицу. По его словам, в городе туристам все равно будет нечем заняться, поскольку все музеи, театры и прочие заведения закрыты, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлены 53 новых случая заражения пневмонией COVID-19 в 18 регионах. Сейчас общее количество заболевших коронавирусом составляет 306.

По последним данным, в Москве 137 человек заразились ранее неизвестным заболеванием, восемь из них уже побороли вирус и выписаны из медучреждений.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент в КНР заболеваемость пневмонией COVID-19 пошла на спад, эпицентр распространения заболевания переместился в Европу.