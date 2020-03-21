Голуби стали угрозой для жителей охваченной коронавирусом Европы

Рим, 21 марта. Масштабная эпидемия кронавируса в странах Евросоюза привела к резкому увеличению количества голубей в европейских городах. При этом голуби начали нападать на людей. Подобная ситуация наблюдается в Испании и Италии.

До введения карантина птиц регулярно подкармливали местные жители и туристы, однако теперь птицам стало не хватать корма, поэтому они преследуют редких прохожих.

«Любителям покормить голубей на заметку. Вы их разводите, а они, если что, вас сожрут», — отмечает ведущий «Вести FM» Сергей Корнеевский.

С улиц Испании из-за карантина исчезли люди, а у местных голубей исчезла еда. Теперь они буквально осаждают редких прохожих, надеясь получить заветные крошки... pic.twitter.com/sJAgWOItRx — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 20, 2020

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей нового вируса во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В Италии зафиксировано более 35 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. Количество погибших от вируса достигает трех тысяч человек.

По мнению экспертов, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.