Блогер Миро назвала Богомолова «мерзавцем», манипулирующим Собчак ради хайпа

Москва, 21 марта. Лена Миро жестко отреагировала на интимное видео телеведущей Ксении Собчак в Instagram, назвав ее супруга Константина Богомолова настоящим мерзавцем.

Собчак ранее опубликовала интимное видео в Instagram. Она показала, как Богомолов ласкает ее грудь прямо в ресторане. На видео рука режиссера медленно расстегивает верхние пуговицы одежды Собчак и демонстрирует грудь телеведущей в полупрозрачном нижнем белье.

«Вот и на улице Ксении Собчак случилась радость. Муж, уже не питавший влечения к домашнему животному, снова потрогал жену за грудь», — отреагировала Лена Миро.

Она согласилась, что, скорее всего, видео постановочное, для привлечения внимания. Однако это «для ненужной бабы хоть что-то, и лучше, чем ничего», заявила Миро.

«Константин Богомолов безусловно мерзавец. Манипулирует некрасивой Ксюшенкой ради хайпа», — написала скандальный блогер, указав на комплекс неполноценности у Собчак.

Лена Миро поделилась своими мыслями касательно дальнейшего развития ситуации, если карантин продлится, допустим, полгода. Она рассказала, какие видео в Сети появятся в таком случае.

«Вопрос, однако, тут глубже: представьте себе, что карантин продлится не месяц-два, а полгода. Корпоративов нет, нет ни концертов, ни спектаклей, ни ледовых шоу. <...> Рудковская вместо завтрака заставит Плющенко на шарнирах осваивать тантра-йогу», — предположила Миро.

Российская певица Глюкоза, «одичав без ласки, заведет садовника, пока Чистяков самоизолируется в эскорт-агентстве», съязвила скандальный блогер.

Миро активно реагирует на новости в шоу-бизнесе. Не обошла стороной она и скандальную ситуацию с рэпером Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой. Лена Миро призвала мать четверых детей найти «зубастого адвоката» и «ободрать» своего мужа. Блогер считает, что Самойлова женщина сильная, однако ее терпению пришел конец.