Четырех вылечившихся от коронавируса выписали в Москве и Подмосковье

Москва, 21 марта. Четырех пациентов выписали из больниц Москвы и Подмосковья после излечения от коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки выписано по выздоровлению 4 человек: 3 в Москве и 1 в Московской области», ― сообщили в оперштабе.

Ранее оперштаб по Подмосковью сообщил, что число заболевших коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось вдвое и достигло 35 человек. В столице за сутки коронавирус подтвердился у шести человек, всего в Москве COVID-19 диагностирован у 137 пациентов.

В субботу, 21 марта, стало известно, что четыре человека из подмосковного Реутова предположительно заразились коронавирусом. Повторные тесты отправлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели. Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (137), Московской области (35), Петербурге (16), Самарской области (9) и Свердловской области (9).

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.