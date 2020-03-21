Коронавирус выявили в 18 регионах России за сутки. События дня. ФАН-ТВ

Число зараженных коронавирусом в России достигло 306 Сводки по коронавирусу в России пока остаются в прежних объемах, но уже с более широким охватом. 53 случая инфекции выявлено в нашей стране за сутки, это всего на один меньше, чем было 20 марта. Однако сегодня о новых пациентах заявили сразу 18 регионов России (в то время как вчера только девять). На сей раз лидером по числу зараженных оказалась Московская область — там вирус диагностировали еще 17 раз. В самой столице сегодня меньше — всего шесть. Ну, а замкнул тройку Татарстан — на его счету еще пять человек. В большинстве других регионов за сутки появилось лишь по одному пациенту. Таким образом, общее количество больных с коронавирусом достигло уже 306. Из них вылечиться смогли пока 16 человек. Куда больше граждан (свыше 30 000) остаются без диагноза, но под медицинским наблюдением. Это те, кто вернулся из-за границы или же близко контактировал с зараженными. В целом по миру эпидемия охватила уже почти 300 000 человек, из них более 10 000 (в основном в Италии и Китае) стали жертвами болезни. В нескольких странах, в том числе в России сейчас идут испытания вакцин против коронавируса. По оптимистичным оценкам, новые препараты могут одобрить еще до конца 2020 года.

Мишустин пригрозил недобросовестным работодателям Долги по зарплате и неоправданные сокращения могут выйти боком не только сотрудникам, но и самим работодателям. К последним сегодня обратился российский премьер Михаил Мишустин. Он заявил, что предприятия, пользуясь «коронавирусной шумихой», не должны решать свои проблемы увольнениями. Столь крайние меры требуют более веского повода, при отсутствии которого работодатель грозит нарваться на проверки (трудовой инспекции, федеральной налоговой службы и генпрокуратуры). То же самое касается и задержек по зарплате. Поэтому сокращения «под шумок» могут, напротив, обернуться громкими проблемами. Мишустин согласился, что сейчас из-за эпидемии и колебаний нефтяного рынка на бизнес легла новая нагрузка. На этом фоне правительство вместе с Центробанком запускает большую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Также на особом контроле сферы туризма и авиаперевозок, которые за последнее время почти лишились работы. В связи с чем им предоставят «налоговые каникулы» до 1 мая. Кстати, сейчас кабмин готовит новые меры экономической помощи, о которой объявит в ближайшее время.