Сирия, 21 марта. В Алеппо курдские боевики ранили несколько гражданских во время стрельбы в честь празднования Навруза. ВС Турции провели патрулирование на трассе М4. В Ракке на мине подорвался мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе у поселка Аль-Фатира.

ВС Турции и союзные силы: провели патрулирование в Идлибе по трассе М4 и приступили к строительству нового наблюдательного пункта.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападение на позиции сирийской армии в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в честь празднования Навруза открыли стрельбу на востоке Алеппо, ранив несколько мирных жителей.

Провинция Алеппо

Продолжают поступать сообщения о жертвах стрельбы со стороны курдских боевиков из состава отрядов народной самообороны (YPG) в Манбидже. В честь празднования Навруза курды открыли огонь из винтовок у одной из своих штаб-квартир в городе. Ранее поступали сведения о гибели одного гражданского. По информации агентства Step News, еще несколько человек были ранены, когда отряды YPG устроили церемонию на дороге Джазира в центре города. Как отмечает источник, в оккупированных курдскими боевиками зонах ежегодно гибнет несколько человек во время празднования Навруза.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба совершили вылазку боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», спровоцировав столкновение с подразделением Сирийской арабской армии (САА) между поселениями Аль-Фатира и Кафр-Увейд, как сообщает Telegram-канал (NewsTerkey1). В ответ сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по укреплениям боевиков.

ВС Турции устанавливают новый наблюдательный пункт в окрестностях поселка Шалах на северо-востоке провинции Идлиб. Общее количество обсервационных пунктов турецкой армии в зоне Большого Идлиба достигло 44. Сутками ранее турки развернули позиции у деревни Басанкуль.

Турецкий патруль был замечен на трассе М4 Алеппо-Латакия. По информации портала Masar Press Net, конвой техники нравился к участку у поселения Ариха, где уже девятый день проходит сидячая забастовка, организованная поддерживающими боевиков демонстрантами. Репортер указал, что это уже третий патруль ВС Турции в этом районе, поскольку демонстранты отказываются пропускать российские патрули на участки М4, которые находится под контролем вооруженных группировок. Турецкие военнослужащие также возвели несколько новых баз у поселка Тарнаба и города Мизбит.

Провинция Ракка

К югу от административного центра провинции на мине-ловушке подорвался юноша. Как сообщает агентство Baladi News, Абдул Раззах аль-Рашид наступил в поле на снаряд, когда возвращался домой. В начале прошлой недели у города Айн-Исса взрыв мины убил пастуха, который выгонял стадо овец на пастбище. Отметим, что на территориях оккупации «Демократических сил Сирии» десятки мирных жителей были ранены или убиты оставшимися от террористов ИГ1 минами и СВУ. Отчасти, это происходит из-за халатности самоназванной администрации SDF. В 2019 году данные территории перешли под контроль курдских бандгруппировок, однако они не провели работы по разминированию должным образом, из-за чего страдают гражданские, а порой и сами боевики.

Провинция Хасака

Силы безопасности SDF «Асайиш» под давлением родоплеменного союза Хасаки выпустили из тюрьмы Ашму аль-Абдалл после девяти месяцев заключения. Как сообщает портал Alk Habour, женщина была арестована в прошлом году при рейде SDF в городе Камышлы. Ей выдвинули обвинения в пособничестве террористам «Исламского государства»1, но за неимением доказательств и под напором местного племени, к которому принадлежит семья женщины, боевики были вынуждены выпустить ее из-под стражи.

1 Организация запрещена на территории РФ.