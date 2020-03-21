Пригожин прогнозирует «туалетное» будущее современным исполнителям после карантина

Москва, 21 марта. Пандемия китайского коронавируса угрожает многим артистам, вынужденным отменить гастроли и выступления. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

В разговоре с корреспондентом издания «Слово и дело» супруг певицы Валерии заметил, что музыкальную индустрию все больше наполняют непрофессиональные исполнители, которые, на удивление, составляют конкуренцию заслуженным артистам.

«Произошла подмена, мне лично обидно за многих музыкантов и моих коллег продюсеров, опытных, которые вынуждены уступать место непрофессиональным людям. В нашей индустрии просто такой «Макдональдс», — заявил Пригожин.

По его словам, сейчас артистом может стать любой, поэтому музыка становится похожей на монотонное пение. Данная ситуация заставляет уходить со сцены многих музыкантов, тем самым оставляя подрастающее поколение без образов для подражания.

Однако, возможно, массовая отмена концертов сыграет позитивную роль, оставив в индустрии только талантливых исполнителей, а непрофессионалы будут обречены на «туалетное» будущее.

«Сейчас, может быть, какая-то часть нечисти сольется в унитаз, и уже понтов таких не будет. Понты надоели», — резюмировал Пригожин.

Продюсер убежден, что после эпидемии коронавируса общество освежится, вступит в жизнь с новыми реалиями.

Ранее Пригожин рассказал, как эпидемия COVID-19 внесла коррективы в творческую деятельность Валерии. Певице пришлось перенести свои концерты на осень, передавало Федеральное агентство новостей.